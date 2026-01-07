Arnavutköy'de ehliyetsiz sürücünün aracı kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Arnavutköy İmrahor'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:59
İmrahor Mesire Alanı yolunda gece vakti meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, gece saatlerinde İmrahor Mahallesi İmrahor Mesire Alanı yolu üzerinde meydana gelen kazada, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, Musa A. yönetimindeki 34 BLB 9816 plakalı araç ile karşı yönden gelen Sadık A. idaresindeki 57 AS 477 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki çayırlık araziye savruldu.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale etti. Yapılan ilk incelemede sürücü Musa A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Kazada toplam 4 kişi yaralandı; yaralılardan birinin ehliyetsiz sürücü Musa A., diğer üç yaralının ise Sadık A. yönetimindeki araçtaki yolcular olduğu öğrenildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kazadan sonra yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralılardan birisinin "Dizlerimi hissetmiyorum" dediği duyuldu.

