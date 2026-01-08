Arnavutköy'de Fırtına Pazarı Vurdu: Çadırlar Kurulamadı

Lodos hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul’da şiddetli rüzgâr ve lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Arnavutköy Taşoluk Adnan Menderes Mahallesi’nde kurulan semt pazarı fırtınadan nasibini aldı.

Pazarcılar sabah 08.00’den itibaren tezgâh açmaya çalıştı. Rüzgâr çadırların yerinden oynamasına neden olurken bazı esnaf çadırlarını hiç açamadı; açmaya çalışanlar ise iplerle ve ağırlıklarla çadırlarını tutmaya çalıştı. Fırtına nedeniyle müşteri sayısında büyük düşüş yaşandı, pazara gelen vatandaşların çoğu alışveriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldı.

Pazarcılar, yaşanan durumun hem maddi hem de manevi olarak kendilerini zorladığını ifade etti.

Pazarcı Doğan Karahan durumu anlattı

Doğan Karahan yaşadığı mağduriyeti şöyle aktardı: Arnavutköy esnaflarından biriyim. Hemen hemen bir gün hariç altı gün pazardayız. Fırtınadan sabahtan beri buradayım, açamıyorum. Müşteri geliyor, geri gidiyor, geliyor, geri gidiyor. Biz mağduruz. Mağdur olmasak, ihtiyacımız olmasa bu soğukta, bu fırtınada ne işimiz var burada? Biz de evimizde oturmayı biliyoruz. On kişi benden ekmek yiyor. O on kişiyi çarpın beşer kişiyle, kaç kişi yapıyor? Bugün on tane peynirci, toptancı bana geldi. Ben bu adamların hepsine para veriyorum. Ben açmasam, bu adamlar iş yapmazsa nasıl ödeyecek bu işi? Sabahtan beri direniyorum. Yüz bin tane ip bağlamışım, açalım durmuyor. Şu halime bak, gözlerim yaş dolmuş. Abi eve gitsek ayrı bir dert. Saat 08.30’dan beri buradayım. Kahvaltı bile yapamadım, direniyorum. Ben de eve gidip keyfime bakabilirim ama olmuyor. Her şeye rağmen eve gitmek de çözüm değil.

Pazarcılar, olumsuz hava koşullarının sürmesi halinde çalışmaların daha da zorlaşacağını belirtti.

