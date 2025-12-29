DOLAR
Kahramanmaraş’ta halk otobüsü devrildi: 13 yaralı, 4’ü ağır

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsü devrildi; 13 kişi yaralandı, 4’ünün durumu ağır. Olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:36
Kaza Merkez Dulkadiroğlu Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsü devrildi. Olayda 13 kişi yaralanırken, yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, 65 AL 784 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Fatih Abacı idaresindeki 46 H 0009 plakalı halk otobüsüne çarptı ve otobüs refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan 13 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı; yaralılardan 4’ünün yoğun bakım veya kritik muayene kapsamında olduğu öğrenildi.

Halk otobüsü şoförü Fatih Abacı, kazaya ilişkin olarak şunları söyledi: "Şehir hastanesi istikametine giderken sağ şeritteydim ve yandan gelen bir araç bana vurdu. Dengemi kaybettim ve toparlayamadım. Bu şekilde oldu."

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

