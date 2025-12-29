DOLAR
Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı

İnegöl'de Mersin bağlantılı olduğu iddia edilen DEAŞ finansörü E.Y., İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 13:31
İnegöl Emniyetinden operasyon: Mersin bağlantılı şüpheli E.Y. yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin ilinde teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelinin saklandığı yeri tespit ederek düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Şahısın sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

