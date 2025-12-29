Bursa İnegöl'de DEAŞ Finansörü Yakalandı ve Tutuklandı
İnegöl Emniyetinden operasyon: Mersin bağlantılı şüpheli E.Y. yakalandı
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin ilinde teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.'nin İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin saklandığı yeri tespit ederek düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı.
Şahısın sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
