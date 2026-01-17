Burdur'da Kayıp Adam Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Burdur Kent Ormanı yakınlarında — saat 20.00

Burdur’da kayıp olarak aranan bir kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur Kent Ormanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından Ali Karakaya’nın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Karakaya’nın bir süredir kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Ekipler tarafından geniş çaplı inceleme yapıldı. Karakaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

