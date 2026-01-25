Arnavutköy'de Mevlitte Tavuklu Pilav Zehirlenmesi: 17 Kişi Hastanelik

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan 17 kişi zehirlendi; 2 kişinin durumu ağır, numune alınarak inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:23
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki mevlitte ikram edilen yemekten zehirlenme şüphesi

İstanbul Arnavutköy’de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra bazı davetlilerin rahatsızlandığı bildirildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bildirimle adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra fenalaşan vatandaşları çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

