Arnavutköy'de Mevlitte Tavuklu Pilav Zehirlenmesi: 17 Kişi Hastanelik

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki mevlitte ikram edilen yemekten zehirlenme şüphesi

İstanbul Arnavutköy’de bir evde okutulan mevlitte ikram edilen tavuklu pilavı tükettikten sonra bazı davetlilerin rahatsızlandığı bildirildi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bildirimle adrese çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra fenalaşan vatandaşları çevredeki hastanelere kaldırdı. İlk belirlemelere göre 17 kişinin rahatsızlandığı, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı adreste inceleme yaparken, zehirlenmeye neden olduğu değerlendirilen yemekten numune alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR EVDE OKUNAN MEVLİDİN ARDINDAN İKRAM EDİLEN TAVUKLU PİLAVI TÜKETEN BAZI DAVETLİLERİN RAHATSIZLANMASI ÜZERİNE DURUM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE BİLDİRİLDİ. İHBAR ÜZERİNE ADRESE ÇOK SAYIDA AMBULANS VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ.