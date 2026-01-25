Büyükçekmece'de depo yangını: 2 kamyon ve 1 tır hasar gördü

Büyükçekmece'de depo yangını söndürüldü

İstanbul Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bir şirketin deposuna ait açık alanda bulunan palet ve plastik kasaların alev almasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki araçlara sıçradı.

Olay yerinde müdahale ve hasar

Yangın sırasında park halindeki 2 kamyon ve 1 tır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yoğun bir çalışma ile yangını söndürdü. Söndürme çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü.

Yangın anı ve ekiplerin müdahalesi dronla görüntülendi.

Görgü tanığı anlatımı ve soruşturma

Görgü tanığı Şaban Uslu: "Yangın plastik kasalardan çıkmış. 2 tır yanmış. Patlama sesleri de tırların lastiklerinden olmuş. Yangında 1 kamyon da zarar görmüş"

Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

