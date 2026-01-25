Bursa'da Kuyu Faciası: 17 Yaşındaki Efe Babasını Kurtarırken Hayatını Kaybetti

Mudanya'da kuyu temizliği sırasında babasını kurtaran 17 yaşındaki Efe Akpınar, metan gazına maruz kalarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:07
Bursa'da kuyu faciası: Genç hayatını kaybetti

Mudanya'da bağ evinde metan gazı paniği

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki bir bağ evinde meydana geldi. Kuyu temizliği sırasında babasının fenalaştığını fark eden Efe Akpınar (17), yardım etmek için kuyunun içine indi.

Efe Akpınar, babasını kuyudan çıkarmayı başardı; ancak bu sırada kuyu içinde bulunan metan gazına maruz kalarak kendisi mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Efe Akpınar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı.

Acı haber, gencin ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

