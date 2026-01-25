Tunceli saldırısının zanlısı Erbaa'da yakalandı

Tunceli'de 20 Ocak'ta araçtan inen kişilere ateş açan kar maskeli zanlı B.A. (32), Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Aladun uygulama noktasında yakalandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:33
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:39
Kar maskeli şüpheli Aladun noktasında suçüstü ele geçirildi

20 Ocak'ta Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kar maskesi takan bir şahsın plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtığı bildirildi.

Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Hızla kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yürütülen incelemelerde kaçan şahsın B.A. (32) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Aladun uygulama noktası'nda durdurulan bir araçta, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

