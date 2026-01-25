Çayırova'da yaya geçidi kazası: 12 gündür tedavi gören kadın hayatını kaybetti

Çayırova'da yaya geçidinde çarpılan Songül Baş, 12 günlük tedaviye rağmen hayatını kaybetti; sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:29
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 12 Ocak'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Songül Baş yaşamını yitirdi

Olay, 12 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Çayırova ilçesi, Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Songül Baş (41)'a, sürücü E.A. idaresindeki 34 PGE 784 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, sürücü tarafından araca bindirilerek önce yakındaki bir polikliniğe, ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan ve durumu ağır olan Baş, yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı.

12 gündür yaşam mücadelesi veren Songül Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Songül Baş'ın cenazesi, bugün Çayırova Kümeevler Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi.

