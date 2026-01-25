Tokat Niksar'da Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kısa sürede müdahale ile başarılı kurtarma operasyonu
Tokat’ın Niksar ilçesinde, Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bir ineğin su kuyusuna düştüğü bilgisini alan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak ineğin zarar görmeden çıkarılması için çalışma başlattı.
İş makinasının desteğiyle yürütülen koordineli müdahale sonucunda kuyuya düşen inek güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
