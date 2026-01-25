Tokat Niksar'da Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, Harmancık Kabristanlığı mevkiindeki su kuyusuna düşen inek itfaiye ve iş makinası desteğiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:08
Kısa sürede müdahale ile başarılı kurtarma operasyonu

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bir ineğin su kuyusuna düştüğü bilgisini alan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak ineğin zarar görmeden çıkarılması için çalışma başlattı.

İş makinasının desteğiyle yürütülen koordineli müdahale sonucunda kuyuya düşen inek güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

