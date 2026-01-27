Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de, ön kaldırarak ilerleyen motosikletlinin park halindeki bir araca çarpmasının ardından olay yerinden kaçması, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Cadde üzerinde ön tekeri kaldırarak ilerleyen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi yere düştü.

Kazayı fark eden otomobil sahibi hızla olay yerine koştu. Motosikletlinin kaçmaya çalıştığını gören araç sahibi, şahsı kapüşonundan tutarak durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve motosikletli olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı ve araç sahibinin müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin ön kaldırdığı, park halindeki araca çarptığı, yolcunun yere düştüğü ve ardından motosikletlinin kaçtığı anlar net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

