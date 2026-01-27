Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Arnavutköy'de ön kaldıran motosikletin park halindeki araca çarpıp kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı; yolcu düştü, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:12
Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de, ön kaldırarak ilerleyen motosikletlinin park halindeki bir araca çarpmasının ardından olay yerinden kaçması, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Cadde üzerinde ön tekeri kaldırarak ilerleyen motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan kişi yere düştü.

Kazayı fark eden otomobil sahibi hızla olay yerine koştu. Motosikletlinin kaçmaya çalıştığını gören araç sahibi, şahsı kapüşonundan tutarak durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve motosikletli olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı ve araç sahibinin müdahalesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin ön kaldırdığı, park halindeki araca çarptığı, yolcunun yere düştüğü ve ardından motosikletlinin kaçtığı anlar net şekilde görülüyor.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin çalışma başlattığı bildirildi.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE ÖN KALDIRARAK İLERLEYEN MOTOSİKLETLİ, PARK HALİNDEKİ BİR ARACA ÇARPTIKTAN...

İSTANBUL ARNAVUTKÖY'DE ÖN KALDIRARAK İLERLEYEN MOTOSİKLETLİ, PARK HALİNDEKİ BİR ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURMADAN OLAY YERİNDEN KAÇTI. YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da İtfaiye, Zincire Sıkışan Köpeğin Patisini Kurtardı
2
Küçükçekmece'de U15 Maçında Kavga: Recai Şaz'ın Kolu Kırıldı
3
Eflani Çukurgelik'te Muhtarın İki Katlı Evi Kül Oldu
4
Atlas Çağlayan’ın Ailesine Tehdit: 5 Şüpheli Tutuklandı, 1 Gözaltında
5
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü davası bugün başlıyor
6
Hatay’da 34 Yıl 2 Ay Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
7
Arnavutköy'de Ön Kaldıran Motosiklet Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları