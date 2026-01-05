Arnavutköy'de Otobüsün Yolunu Açmak İçin Arabayı Ellerle Kaldırdılar

Arnavutköy'de otobüsün yolunu açmak için otomobili ellerle kaldırdılar

Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkii

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle bir otobüs ilerleyemedi.

Otobüsün içerisindeki vatandaşlar, otomobilin ilerlemesini engellediğini fark edince sürücüye ulaşmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamayınca bir grup vatandaş kendi aralarında harekete geçti ve park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak yol kenarına doğru hareket ettirdi.

Otomobilin kenara çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı; görüntülerde vatandaşların aracı kaldırmak için gösterdiği çaba ve sonrasında otobüsün geçişi görülüyor.

