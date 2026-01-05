DOLAR
Arnavutköy'de Otobüsün Yolunu Açmak İçin Arabayı Ellerle Kaldırdılar

Arnavutköy Devlet Hastanesi önünde hatalı park otobüsü durdurdu; vatandaşlar sürücüye ulaşamayınca otomobili elleriyle kaldırıp yol açtı. O anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:48
Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkii

İstanbul Arnavutköy’de yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle bir otobüs ilerleyemedi.

Otobüsün içerisindeki vatandaşlar, otomobilin ilerlemesini engellediğini fark edince sürücüye ulaşmaya çalıştı. Sürücüye ulaşılamayınca bir grup vatandaş kendi aralarında harekete geçti ve park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak yol kenarına doğru hareket ettirdi.

Otomobilin kenara çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı; görüntülerde vatandaşların aracı kaldırmak için gösterdiği çaba ve sonrasında otobüsün geçişi görülüyor.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

