Arnavutköy’de şantiye konteynerlarında yangın: İşçiler son anda kurtuldu

Hacımaşlı Mahallesi'ndeki yangında ilk müdahale iş makineleriyle yapıldı

İstanbul Arnavutköy'ün Hacımaşlı Mahallesinde bulunan toplu konut şantiyesinde, işçilerin konakladığı konteynerlardan birinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yetkililer, yangının elektrikli sobadan çıktığını değerlendiriyor. Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlara da sıçradı.

Yangını fark eden işçiler durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere ilk müdahale yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, konteynerlarda maddi hasar meydana geldi.

Alevlerin yükseldiği anlar ve iş makineleriyle yapılan ilk müdahale cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı ve detaylı çalışma sürüyor.

