Arnavutköy'de Yol Tartışması Kamerada: Kırmızı Işıkta Aynayı Kırdı

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin aynasını kırıp uzaklaştı; anlar araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:44
Hadımköy Mahallesi'nde trafikte gergin anlar

Arnavutköy’de trafikte çıkan yol verme tartışması, araç kamerasına yansıyan görüntülerle gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü ile kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü arasında sözlü tartışma başladı.

Görüntülerde, tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta duran otomobile yaklaşarak yan aynayı sert bir şekilde vurduğu ve ayna kırıldığı anlar net şekilde görülüyor. Olayın ardından motosiklet sürücüsü ışık ihlali yaparak hızla uzaklaşıyor.

Yaşanan öfke anları araç kamerası tarafından kaydedildi; görüntülerde aynanın kırılma ve motosikletlinin bölgeden uzaklaşma anları yer alıyor. Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

