Arnavutköy Hadımköy'de Yılmaz Termoform Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy Hadımköy'de Yılmaz Termoform Plastik Ambalaj Malzemeleri'nde saat 13.00'te çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma veya can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:44
Hadımköy Sanayi Bölgesi'nde öğle saatlerinde başlayan yangın söndürüldü

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Hadımköy Sanayi Bölgesindeki üç katlı plastik fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında, General Mustafa Özyanar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yılmaz Termoform Plastik Ambalaj Malzemeleri isimli fabrikada meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, fabrikanın büyük bölümünü dumanla kapladı. İhbar üzerine Arnavutköy başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Yangının ilk anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yanan fabrika ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları dron kamerası ile görüntülendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

