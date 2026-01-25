Arsuz'da Müstakil Ev Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altında

Arsuz'da müstakil evden alevler yükseldi
Olay Detayları
Hatay’da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve çevreye sıçraması engellendi.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
