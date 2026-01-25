Arsuz'da Müstakil Ev Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Kontrol Altında

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan müstakil ev yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü; can kaybı yok, ev hasarlı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 00:09
Olay Detayları

Hatay’da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve çevreye sıçraması engellendi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

