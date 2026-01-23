Tokat’ta Panelvan Alev Aldı — Niksar Gürçeşme'de Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi
Olayın Ayrıntıları
Tokat’ın Niksar ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, bölge sakinleri ve sürücüde panik yarattı.
Olay yeri: D-100 karayolu Gürçeşme mevkii.
Sürücü: B.T. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen panelvan, Reşadiye istikametinden Erbaa yönüne seyrederken kaput kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi.
Müdahale: İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.
Sonuç: Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRANSİT MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.