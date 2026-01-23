Tokat’ta Panelvan Alev Aldı — Niksar Gürçeşme'de Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Niksar Gürçeşme'de seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; can kaybı yok, minibüste maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:56
Tokat’ta Panelvan Alev Aldı — Niksar Gürçeşme'de Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat’ta Panelvan Alev Aldı — Niksar Gürçeşme'de Minibüs Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Ayrıntıları

Tokat’ın Niksar ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, bölge sakinleri ve sürücüde panik yarattı.

Olay yeri: D-100 karayolu Gürçeşme mevkii.

Sürücü: B.T. yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen panelvan, Reşadiye istikametinden Erbaa yönüne seyrederken kaput kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu yetkililere bildirdi.

Müdahale: İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.

Sonuç: Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRANSİT MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN...

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRANSİT MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TRANSİT MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN, KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları