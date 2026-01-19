Bursa Osmangazi'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçan Sürücü

Bursa Osmangazi Panayır Mahallesi'nde bir sürücü, park halindeki araca çarpıp kaçtı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; yaralanan yok, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:53
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, trafikte hızla ilerleyen bir otomobil yol kenarında park halindeki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

