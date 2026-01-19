Bursa Osmangazi'de Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçan Sürücü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, trafikte hızla ilerleyen bir otomobil yol kenarında park halindeki araca çarparak olay yerinden kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan sürücünün tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNE BAĞLI PANAYIR MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN KAZADA, SON SÜRAT GELEN BİR OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.