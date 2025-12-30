DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,55 0,03%
ALTIN
6.075,55 -1,69%
BITCOIN
3.778.476,61 -1,02%

Arsuz'da Tırdan Yük İndirirken Yıldırım İsabet Etti: İşçi Ağır Yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde tır dorsesinden yük indirirken yıldırım isabet eden Suriye uyruklu M.A. ağır yaralandı; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 15:51
Arsuz'da Tırdan Yük İndirirken Yıldırım İsabet Etti: İşçi Ağır Yaralandı

Arsuz'da tırdan yük indirirken yıldırım isabet etti

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından M.A., ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın isabet ettiği an ve sonrasındaki gelişmeler yer alıyor.

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE TIR DORSESİNDEN YÜK İNDİRİRKEN YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ŞAHIS AĞIR...

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE TIR DORSESİNDEN YÜK İNDİRİRKEN YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ŞAHIS AĞIR YARALANDI. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

HATAY'IN ARSUZ İLÇESİNDE TIR DORSESİNDEN YÜK İNDİRİRKEN YILDIRIMIN İSABET ETTİĞİ ŞAHIS AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan’da Yılbaşı Öncesi Gıda Denetimleri Sıkılaştırıldı
2
Sinop'ta Yanlış İhbar: 'Yüksekten Düşme' İhbarı Darp Olayı Çıktı
3
Düzce'de Şehit Polis Turgut Külünk İçin Tören
4
Çeşme'de Yılbaşı Denetimi: Huzur ve Halk Sağlığı Önceliği
5
Diyarbakır Mardin Karayolu'nda Buzlanma Nedeniyle Tır Yoldan Çıktı
6
İzmir Konak'ta 52 Yıl 3 Ay Hapisle Aranan Firari Yakalandı
7
Gaziantep'te Toprağa Gömülü Kaçak Silahlar: 2 Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları