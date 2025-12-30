Arsuz'da Tırdan Yük İndirirken Yıldırım İsabet Etti: İşçi Ağır Yaralandı

Arsuz'da tırdan yük indirirken yıldırım isabet etti
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 27 Aralık'ta meydana gelen olayda, inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu M.A., tır dorsesinden yük indirirken yıldırımın isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından M.A., ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yıldırımın isabet ettiği an ve sonrasındaki gelişmeler yer alıyor.
