Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Jandarma baskınında 30 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirildi

Kastamonu'da, yılbaşı öncesinde içki kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda önemli bir ele geçirme yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında çeşitli miktarlarda kaçak içki bulundu.

Operasyonda 30 litre etil alkol ile 5 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirildi.

