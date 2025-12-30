DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 0,05%
ALTIN
6.047,98 -1,23%
BITCOIN
3.785.000,11 -1,21%

Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 30 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:32
Kastamonu'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 30 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Kastamonu'da yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu

Jandarma baskınında 30 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirildi

Kastamonu'da, yılbaşı öncesinde içki kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonda önemli bir ele geçirme yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen baskında çeşitli miktarlarda kaçak içki bulundu.

Operasyonda 30 litre etil alkol ile 5 litre sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirildi.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YILBAŞI ÖNCESİ 30 LİTRE ETİL ALKOL, 5 LİTRE SAHTE İÇKİ...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YILBAŞI ÖNCESİ 30 LİTRE ETİL ALKOL, 5 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ. KONUYLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Polis Yasin Koçyiğit Ankara Şereflikoçhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Amasya'da Kamyonet Yangını — Vatandaşlar İlk Müdahale Yaptı
3
Afyonkarahisar'da Bisikletli Hırsız 100 Bin TL'lik Soygunda Yaralandı, Yakalandı
4
Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı
5
Batman'da Soğuk Hava Yüzünden Araç Alev Aldı
6
Niğde'de Araç Muayene İstasyonunda Güvenlik Bilgilendirmesi
7
Gelsenkirchen'de Noel Tatili Soygunu: Bilanço 30 Milyon Euro

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları