Artvin Hopa'da Apartman Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Artvin Hopa'da gece çıkan apartman yangınında bir kişi dumandan etkilendi; itfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, evde ciddi maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:07
Artvin’in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olayda dumandan etkilenen bir vatandaş ayakta tedavi edildi, dairede ise ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ortahopa Mahallesi’nde bulunan bir binanın 3’üncü katında ev sahibi Hakan Acar’a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı ve Hasar

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde bulunan Samet Hışır dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle dairede ciddi maddi hasar oluştu.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

