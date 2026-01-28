Artvin Hopa’da Uyuşturucu Operasyonu: 130 Gram Kokain Ele Geçirildi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı'nın Hopa operasyonunda 130 gram kokain ve diğer maddeler ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:12
Jandarma ekipleri istihbarat üzerine adrese baskın düzenledi

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hopa ilçesinde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, istihbarat doğrultusunda başka illerden Hopa’ya uyuşturucu getirileceğinin belirlenmesi üzerine, jandarma ekipleri narkotik köpeklerin de katılımıyla çeşitli adreslerde adli arama yaptı.

Aramada ele geçirilenler arasında 130 gram kokain, 3 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet bong, 1 adet öğütücü, 2 adet cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 TL ve 100 Dolar yer aldı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

