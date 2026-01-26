Şişli'de Ceset Olayı: Komşusu Durdona Khokimova’yı 'İyi, Kendi Hâlinde' Olarak Anlattı

Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak’ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bulunan ceset, polis ekiplerinin yaptığı incelemede başı ve bacaklarının kesildiği tespit edilen 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova’ya ait çıktı.

Soruşturma kapsamında Khokimova’nın Ümraniye’de bir evde öldürüldüğü ve cesedinin taksiyle Şişli’ye götürüldüğünün belirlendiği açıklandı. Çalışmalar doğrultusunda Khokimova’nın sevgilisi olduğu iddia edilen D.A.U.T. (31)’nin cinayeti işlediği; G.A.K. (29)’nın ise yardım ettiği değerlendirildi. Yurt dışına kaçmak isterken gözaltına alınan D.A.U.T. ve G.A.K.’nın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi de gözaltına alındı.

Soruşturma sırasında cesede ait diğer parçaların aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunduğu, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen yeni görüntü kayıtlarının ortaya çıktığı, kadının Fatih’te oturduğu binadan çıktığı ve buradan Ümraniye’ye gittiğinin belirlendiği bildirildi. Ayrıca iki şüphelinin valizi Şişli’de dolaştırdığı anlara ilişkin görüntüler de elde edildi.

Komşusundan İlk Açıklama

Abdullah Çolak adlı esnaf, olayın komşuları arasında yaşandığını öğrendiklerini ve emniyete kamera kayıtlarını verdiklerini söyledi. Çolak, "Çok üzücü bir olay keşke olmasaydı. O tarz olaylar hiç olmasın tabii de, biz de çok üzüldük. Sonuçta komşumuz görüyorduk. Arada merhabalaşıyorduk. İyi bir insandı, kendi halinde bir insandı, başını önüne eğerek giden bir insandı. Ailesi de öyle, çocuklar da öyleydi. Bu tarz olayların olmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH ÇOLAK