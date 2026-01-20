Aşkale-Bayburt Yolu Çığ Nedeniyle Tamamen Trafiğe Kapandı

Erzurum'da şiddetli kar fırtınası ulaşımı felç etti

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, gece saatlerine doğru şiddetini artırarak yerini yoğun kar fırtınasına bıraktı. Kop Dağı Geçidi’nde sürücüler şiddetli tipi nedeniyle zor anlar yaşadı; görüş mesafesinin yer yer 1 metreye kadar düştüğü bölgede çok sayıda araç yolda kaldı.

Son yılların en şiddetli kar yağışı ve fırtınasının yaşandığı güzergahta, özellikle ağır tonajlı araçların kayması sonucu yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Aşkale 121. Karayolları ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Gece saat 03.00 sıralarında Virajlar mevkiinde meydana gelen çığ düşmesi üzerine, valilik kararıyla Aşkale-Bayburt kara yolu tamamen trafiğe kapatıldı. Aşkale-Bayburt istikametinde Virajlar mevkiinde, Bayburt-Aşkale istikametinde ise Eski Bakım Evi mevkiinde çığ düşmeleri nedeniyle yol her iki yönden ulaşıma kapandı.

Yolda mahsur kalan tır ve kamyonlar için ekipler seferber olurken, yaklaşık 7 metre yüksekliğindeki çığın temizlenmesi için savurucu araçlarla yoğun bir çalışma başlatıldı. Yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

