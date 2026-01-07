Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırşehir’de düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, M.Ö. tutuklandı; toplam 57,41 g ve 4 g uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:08
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, 1 tutuklama

Emniyet ekipleri kent merkezinde ve Kaman’da eş zamanlı arama yaptı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde farklı caddelerde durdurulan H.K., S.Ç., M.Ö., D.Ç., S.B. ve A.Ç.'nin üst ve ikamet aramalarında toplam 57,41 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada ise 4 gram uyarıcı ve uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili İ.Ö., E.İ.Ö., R.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Toplamda 10 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılırken, şüphelilerden M.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIRŞEHİR’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

