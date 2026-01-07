Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı

Bilecik'te motosiklet-minibüs çarpışması: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Arapdede Köy yolu üzerinde gerçekleşti. Karayolunda seyir halinde olan Emin Ç. idaresindeki 11 EC 004 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ö. idaresindeki 05 AAJ 059 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Emin Ç. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kerime Ç. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde acil servis ekipleri müdahale etti; ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uygulanan Cezai İşlem

Olay sonrası yapılan incelemede minibüs sürücüsü Osman Ö.'nün sürücü belgesinin bulunmadığı ve aracın muayene süresinin geçtiği tespit edildi. Bu nedenle sürücüye 29 bin 99 TL idari para cezası uygulandı.

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.