İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı

Olayın detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinden geçen iki kadına otomobil çarptı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan E.D. (28) yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan K.B. (30) ve A.Y. (35)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki kadın da yere düşerek yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

