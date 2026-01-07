Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede

Olay ve soruşturma

Samsun’da bir kişiye yönelik tehdit, cebir ve zor kullanma yoluyla 200 bin TL alınması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma suçuna karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Soruşturmayı yürüten birimler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bulunuyor.

Şüphelilerin eylemleri

Soruşturmada, birlikte hareket ettikleri belirtilen Ü.K. ile R.Ö., A.H.E. ve E.G.'nin müştekiden korkutucu güç kullanarak tehdit yoluyla 200 bin TL aldıkları, daha sonra talep edilen 50 bin TL verilmediği gerekçesiyle müştekiyi kendi aracı içerisinde zorla alıkoydukları, tehdit ve hakarette bulundukları ve tabanca kabzasıyla darbettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili düzenlenen operasyonda, şüphelilerin silahla, birden fazla kişiyle birlikte yol kesmek suretiyle nitelikli yağma, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Gözaltı ve ele geçirilen deliller

Samsun polis ekipleri tarafından yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjörler ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

