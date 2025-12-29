DOLAR
Ataşehir'de DEAŞ Operasyonu: Yılbaşı ve Noel Öncesi Şüpheli Yakalandı

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda, yılbaşı ve Noel dönemine saldırı hazırlığındaki 1 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 18:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yılbaşı ve Noel dönemine yönelik saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 1 şüpheli Ataşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Operasyon, muhtemel saldırı planlarının önlenmesi amacıyla başlatıldı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüpheliye yönelik operasyon 26 Aralık günü saat 06.30'da gerçekleştirildi. Operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet Baretta marka 7.65 mm tabanca, 1 adet 7.65 mm şarjör, 25 adet fişek, 1 adet tabanca kılıfı, 13 adet bıçak ve çakı, 1 adet teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan 1 adet komando beresi, 1 adet akımölçer, 5 adet cep telefonu, 1 adet sim kart, 1 adet dizüstü bilgisayar ile toplatma, yasaklama ve el koyma kararı bulunan 33 adet örgütsel kitap yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

