Ataşehir’de Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'ndeki fabrikada saat 13:15'te çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:44
Ataşehir’de bir fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Olay anı ve müdahale çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay ve müdahale

Yangın, saat 13:15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerindeki bir fabrikada başladı. İddiaya göre, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay anı ve yapılan çalışmaların bir bölümü hava görüntüleriyle kaydedildi.

Hasar, tahliye ve inceleme

Yangın sonucu fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Ayrıca fabrikanın yanında bulunan bir otel, yangının ardından hızla tahliye edildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

