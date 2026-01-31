Ataşehir’de Fabrika Yangını Havadan Görüntülendi

Ataşehir’de bir fabrikada çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı. Olay anı ve müdahale çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay ve müdahale

Yangın, saat 13:15 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sokak üzerindeki bir fabrikada başladı. İddiaya göre, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Alevlerin hızla büyümesi üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay anı ve yapılan çalışmaların bir bölümü hava görüntüleriyle kaydedildi.

Hasar, tahliye ve inceleme

Yangın sonucu fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Ayrıca fabrikanın yanında bulunan bir otel, yangının ardından hızla tahliye edildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

