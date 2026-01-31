Ataşehir’de Fabrika Yangını Korkuttu — O Anlar Kamerada

Yangın anı görüntülere yansıdı

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan fabrika yangını, olay anına ait görüntülerle kayda geçti. Kayıtlarda alevlerin hızla yayıldığı ve yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

Yangının nedeni ve olayda can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeler yetkililer tarafından bildirilecek.

Görüntüler, olayın boyutunu ortaya koyarken müdahale ve değerlendirme süreçleri takip ediliyor.

Ataşehir'de korkutan fabrika yangını böyle görüntülendi