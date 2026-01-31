Ataşehir’de Fabrika Yangını Korkuttu — O Anlar Kamerada

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan yangın kameraya yansıdı; görüntüler alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini gösteriyor. Yetkililerden resmi açıklama bekleniyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:31
Ataşehir’de Fabrika Yangını Korkuttu — O Anlar Kamerada

Ataşehir’de Fabrika Yangını Korkuttu — O Anlar Kamerada

Yangın anı görüntülere yansıdı

Ataşehir'de bir fabrikada çıkan fabrika yangını, olay anına ait görüntülerle kayda geçti. Kayıtlarda alevlerin hızla yayıldığı ve yoğun dumanın yükseldiği görülüyor.

Yangının nedeni ve olayda can veya mal kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gelişmeler yetkililer tarafından bildirilecek.

Görüntüler, olayın boyutunu ortaya koyarken müdahale ve değerlendirme süreçleri takip ediliyor.

Ataşehir'de korkutan fabrika yangını böyle görüntülendi

Ataşehir'de korkutan fabrika yangını böyle görüntülendi

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Jandarmadan Büyük Operasyon: 152 bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
2
Atlas Çağlayan’ın Ailesini Tehdit Eden Şüpheli Diyarbakır’da Tutuklandı
3
Gaziantep’te Sahte Para ile Hayvan Alarak Besiciyi Dolandıran 3 Şüpheli Yakalandı
4
Uludağ'da Fahri Otel Telesiyejinde Arıza: 51 Tatilci Kurtarıldı
5
Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 4 Kişi Yaralandı
6
İsrail'in Gazze Saldırıları: 26 Ölü, En Az 30 Yaralı
7
Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları