Atlas Çağlayan cinayetinde 3 kişi 'tehdit' suçundan tutuklandı

Güngören'deki olayın ardından tehdit ve provokatif paylaşımlar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, anneye yönelik tehditlerde bulundukları ve provokatif paylaşımlar yaptıkları iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında nöbetçi mahkemece üç kişi tutuklandı.

Emniyet kaynaklarına göre, şüphelilerden 3’ü Güvenlik Şube, 3’ü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade veren üç zanlının işlemleri devam ederken, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlanan üç kişi adliyeye sevk edilmişti.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.T., S.T. ve A.E., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Y.T. ile S.T., duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, üç şüpheliyi de işlemlerinin ardından "tehdit" suçundan tutuklayarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

