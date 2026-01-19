Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray ve dedektör köpeklerle yapılan aramada 50 pakette toplam 144 kilo 732 gram esrar bulundu; adli işlemler sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 20:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 20:22
Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon detayları

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir tırı risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk etti. Tarama ve dedektör köpekleri eşliğinde yapılan detaylı aramada tırda 50 paket halinde toplam 144 kilo 732 gram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu ve konuya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Valilikten tebrik

Edirne Valiliği, operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelini tebrik etti.

KAPIKULE’DE 144 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KAPIKULE’DE 144 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

KAPIKULE’DE 144 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Cezaevinden Kaçan Mahkum Yeniimaret'te Panik Yarattı
2
Giresun'da Çığ Faciası: Yukarı Boynuyoğun'da 1 Çoban Hayatını Kaybetti
3
Bingöl'de UMKE Paletli Araçla Diyaliz Hastasını Hastaneye Ulaştırdı
4
Antalya Konyaaltı'nda Oltaya Ceset Takıldı: 23 Yaşındaki Kişi Tespit Edildi
5
İstanbul Sultangazi'de Çatıdan Düşen Kar Park Halindeki Otomobile Zarar Verdi
6
Samsun Vezirköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
7
Samsun Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları