Kapıkule'de 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda toplam 144 kilo 732 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon detayları

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ülkeye giriş yapmak üzere Kapıkule'ye gelen bir tırı risk analizi kapsamında X-ray taramasına sevk etti. Tarama ve dedektör köpekleri eşliğinde yapılan detaylı aramada tırda 50 paket halinde toplam 144 kilo 732 gram esrar bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu ve konuya ilişkin adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Valilikten tebrik

Edirne Valiliği, operasyonu gerçekleştiren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelini tebrik etti.

KAPIKULE’DE 144 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ