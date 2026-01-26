Atlas Çağlayan'ın Ailesi Tehdit Mesajları İçin İfade Verdi

Güngören'de bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası, gelen tehdit mesajları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:45
Atlas Çağlayan'ın Ailesi Tehdit Mesajları İçin İfade Verdi

Atlas Çağlayan'ın ailesi tehdit mesajlarıyla ilgili ifade verdi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit içerikli mesajlar üzerine adliyeye giderek ifade verdi.

Olayın detayları

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' yüzünden tartıştı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan (17)'ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç., suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

İfade ve adli görüşme

Soruşturma kapsamında, acılı aile Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından aile, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aile, görüşme sonrasında adliyeden ayrıldı.

Atlas Çağlayan’ın ailesi tehdit mesajlarıyla ilgili ifade verdi

Atlas Çağlayan’ın ailesi tehdit mesajlarıyla ilgili ifade verdi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları