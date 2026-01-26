Atlas Çağlayan'ın Ailesi Tehdit Mesajları İçin İfade Verdi

Atlas Çağlayan'ın ailesi tehdit mesajlarıyla ilgili ifade verdi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit içerikli mesajlar üzerine adliyeye giderek ifade verdi.

Olayın detayları

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında, Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' yüzünden tartıştı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan (17)'ı yaraladı. Ağır yaralanan Atlas, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç., suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

İfade ve adli görüşme

Soruşturma kapsamında, acılı aile Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından aile, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Aile, görüşme sonrasında adliyeden ayrıldı.

