Atlas Çağlayan’ın Ailesine Tehdit: 5 Şüpheli Tutuklandı, 1 Gözaltında

İstanbul'da öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesine mesajla tehdit gönderdikleri belirlenen 5 şüpheli tutuklandı; 1 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 09:13
Olayın ayrıntıları

İstanbul Güngören'de 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan (17)'ı ağır şekilde yaraladı.

Atlas Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde suç aleti bıçakla yakalanan E.Ç. gözaltına alındı, tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Atlas Çağlayan’ın aile bireylerini olay tarihinden sonra telefon aracılığıyla gönderilen mesajlarla tehdit ettikleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sonucu; 5 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bu kapsamda F.K. (31) isimli şüphelinin de Şanlıurfa'da gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmeler, soruşturma süreciyle birlikte kamuoyu ve yakın çevre tarafından yakından takip ediliyor.

