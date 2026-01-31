Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüpheli Diyarbakır'da gözaltında

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak ölen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddia edilen şüpheli M.Y.K., Diyarbakır'da gözaltına alındı; SEGBİS'le hakim karşısına çıkacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:39
SEGBİS aracılığıyla savcılığa ve hakim karşısına çıkarılacak

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettiği iddiasıyla aranan şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı.

Şüpheli M.Y.K. (19), Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile önce savcılıka, akabinde hakim karşısına çıkarılacak.

Soruşturma ve yargılama sürecine ilişkin gelişmeler yetkili makamlar tarafından takip ediliyor.

