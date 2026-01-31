Uşak’ta Jandarma’dan Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe: 48 Osmanlı Sikke Ele Geçirildi

Uşak'ta jandarma operasyonunda 48 Osmanlı sikke, 75 tarihi obje ve ruhsatsız silah ile mühimmat ele geçirildi; 53 yaşındaki H.S. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:25
Uşak’ta Jandarma’dan Tarihi Eser Kaçakçılarına Darbe: 48 Osmanlı Sikke Ele Geçirildi

Uşak’ta jandarma tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Ulubey ilçesi Küçükkayalı köyünde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda tarihi eser ile ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyon detayları ve ele geçirilenler

Adreste yapılan aramalarda 48 adet Osmanlı dönemine ait sikke ve 75 adet tarihi obje bulundu. Ayrıca, aramalar sırasında 7 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet dedektör, 1 adet define aramak amacıyla kullanılan metal çubuk ile 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, ev sahibi olarak belirtilen 53 yaşındaki H.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, benzer suçların önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER İLE RUHSATSIZ SİLAH VE...

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER İLE RUHSATSIZ SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

