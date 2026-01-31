Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Nargile ve Bandrolsüz Ürünler Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Ürün Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, çeşitli kaçak ve bandrolsüz ürünler ele geçirildi. Operasyon, bölgede kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

12 elektronik nargile, 11 elektronik nargile kiti, 20 kilogram nargile tütünü, 112 farklı ebatlarda bandrolsüz ürün ve 1 bin 260 dal doldurulmuş makaron.

Şüpheli Hakkında İşlem

Olayla ilgili olarak M.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

