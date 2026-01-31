Uşak'ta Galericiler Sitesi'nde Asayiş Denetimi: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde düzenlenen denetimde çok sayıda silah, mühimmat ve yasadışı materyal ele geçirildi; 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:25
Denetim ve operasyon

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, edinilen bilgiler çerçevesinde, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

İş yerlerinde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız av tüfeği ve 218 adet av fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 17 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet 7.65 çapında tabanca ve 374 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet tabanca sürgü takımı, 60 adet sentetik ecza ile 13 adet kesici alet ele geçirildi.

Öte yandan, denetimler kapsamında toplam 11 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

OPERASYON KAPSAMINDA ELE GEÇİRİLEN SUÇ UNSURLARI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

