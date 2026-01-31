Ilgaz Dağı'nda JAK Timleriyle Kayak Güvenliği

Çankırı-Kastamonu sınırındaki merkezde görev başında

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde nöbet tutan JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kayak sezonu boyunca gece gündüz demeden görev yapıyor. Yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı kar motorları ve dron desteğiyle daima teyakkuz hâlinde bulunuyorlar.

Tatbikat ve eğitimler kesintisiz

JAK ekipleri, kayak merkezindeki tatbikat ve eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor. Bu hazırlıklar, acil durumlara hızlı müdahaleyi ve ziyaretçilere kesintisiz güvenlik hizmeti sunulmasını amaçlıyor.

