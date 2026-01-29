Malatya'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Malatya'da aranan 3 hükümlü, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:51
Malatya'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Malatya'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Malatya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı.

Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Y., 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.Y. ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

MALATYA’DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

MALATYA’DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

MALATYA’DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 810 Hap Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
3
Kırşehir'de Kahvehaneye Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye 46 bin 416 TL Ceza
4
Antalya'da kayıp 11 yaşındaki çocuk, 600 kilometre uzakta Adana'da bulundu
5
İzmir'de Fırtına: Karaburun Mordoğan'da Tekneler Battı
6
Kırıkkale'de FETÖ Hükümlüsü İhraç Komiser Yardımcısı N.E. Yakalandı
7
Edirne'de Sağanak: Yollar Göle Döndü, Köprü Altında Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları