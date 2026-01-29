Malatya'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 3 Hükümlü Yakalandı

Operasyon ve Yakalama

Malatya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç hükümlü yakalandı.

Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda; 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 24 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Y., 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.Y. ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan üç hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

MALATYA’DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 3 HÜKÜMLÜ YAKALANDI