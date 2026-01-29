Konya'da dondurma deposunda amonyak sızıntısı: 1 işçi hastaneye kaldırıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki depoda saat 15.30 sıralarında meydana geldi

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10644. Sokak üzerinde bulunan dondurma deposunda, depoda yer alan amonyak tankına bağlı borulardan gaz sızıntısı oluştu. Olay, işçilerin çalıştığı sırada saat 15.30 civarında gerçekleşti.

Sızan gazın kokusu çevreye yayıldı ve gazdan etkilenen 1 işçi olduğu bildirildi. Durum üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine kısa sürede sevk edilen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri gerekli tedbirleri alarak müdahale etti. Etkilenen işçi ambulansta ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Fabrikadaki amonyak tankı kapatıldı ve itfaiye ekiplerince verilen hava ile depo tahliye edildi. Tahliye işlemi sonrasında ekipler tarafından gaz ölçümleri yapıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik önlemleri devam ediyor.

KONYA'DA BULUNAN BİR DONDURMA FİRMASINA AİT DEPODA, AMONYAK TANKINA BAĞLI BORULARDAN SIZAN GAZDAN ETKİLEN 1 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.