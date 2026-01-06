Avcılar'da 7. Kez Ehliyet Sınavından Kalan Genç Olay Çıkardı

İstanbul Avcılar'da 7. kez direksiyon sınavından kalan Emirhan Demir, sınav yetkililerine tepki gösterdi; tartışma ve cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:46
Yeşilkent'te tartışma ve cep telefonu görüntüleri

İstanbul Avcılar'da, 7'inci kez katıldığı direksiyon sınavında elenen genç, sınav yetkililerine tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve daha önce 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli gerekçelerle elendi.

7'inci sınavında abisi ve arkadaşları da yanındaydı. Demir, park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendiğini söyledi ve buna itiraz etti. Tartışma uzadı ve yakınları tartışma anlarını kayda aldı.

Emirhan Demir'in İddiaları

Emirhan Demir video kaydında şunları söyledi: "6 kez direksiyon sınavına girdim, Pazar günü de 7'inci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep 'Yapamazsın' dediler ama ben öğrendim. 7'inci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Bende söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı içinde ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler"

Görgü tanıkları ve kayıtlar olayın ardından sosyal medyada yayıldı; tartışma görüntüleri kamuoyunda tartışma başlattı.

