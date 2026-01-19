Avcılar'da Ayancık Ahşap'ta Yangın: Ofisteki Tüp Patladı

İstanbul Avcılar'da iş yeri alevlere teslim oldu

İSTANBUL (İHA) İstanbul’un Avcılar ilçesinde ahşap sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan yangın sırasında ofis bölümünde bulunan tüp patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangın, saat 01.20 sıralarında Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarında bulunan Ayancık Ahşap isimli iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında ofiste bulunan tüp patladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından gerekli soğutma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

