Avcılar’da Ehliyet Sınavı Krizi: 7’inci Kez Kalan Genç Tartışma Çıkardı

Park sırasında çizgiye değdiği iddiasıyla elendiğini söyleyen Emirhan Demir, görevlilerle uzun süre tartıştı; görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul Avcılar’da bir genç, 7’inci kez girdiği direksiyon sınavından kalınca ortalığı karıştırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Avcılar Yeşilkent Mahallesinde yaşandı. Bir yıldan uzun süredir ehliyet almak için kursa giden ve 6 kez direksiyon sınavına giren Emirhan Demir, çeşitli nedenlerle elendi. 7’inci sınavında ise park yaparken çizgiye değdiği iddiasıyla tekrar elendi.

Demir, çizgiye değmediğini söyleyerek tepki gösterdi ve yakınlarıyla beraber direksiyon eğitmeni ile sınav sorumlularına itiraz etti. Uzun süren tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Genç, komisyon üyelerinin kendisini bilerek bıraktığını ve buradan maddi menfaat sağladıklarını iddia etti.

Emirhan Demir ayrıca şunları söyledi: " 6 kez direksiyon sınavına girdim, Pazar günü de 7’inci sınavıma girdim. Toplamda ehliyet sürecim 1 yıl 2 ay oldu. Bu süreçte hocalar bana hep 'Yapamazsın' dediler ama ben öğrendim. 7’inci sınavımda da komisyon üyeleri ve direksiyon hocası sarı çizgiye değdiğimi söyleyerek bana kaldığımı belirtti. O sırada yanımda gelen abilerim kalmadığı kanıtlamak için videoya çektiler. Bende söyledim çizgiye değmediğimi ama beni dinlemediler. Ben buradan maddi menfaat sağladıklarını düşünüyorum. Toplamda bu süreçte 40-50 bin TL para harcadım, 20 bin TL kazanıyorum ben ayda. Yani tüm param buraya gitti. Tüm vaktimi buraya harcadım, hatta ehliyetim olmadığı içinde ceza yedim. Daha önceki sınavlarda hakkımın yenildiği düşünmüyorum ama son seferimde beni bilerek elediler" dedi.

