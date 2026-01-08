Çınar'da sobadan çıkan kıvılcık okul çatısını tutuşturdu — Yangın büyümeden söndürüldü

Çınar'da sobadan çıkan kıvılcık okul çatısını tutuşturdu

Beşpınar İlkokulu'nda kısa sürede müdahale edildi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Beşpınar Mahallesi'nde bulunan Beşpınar İlkokulu'nda sobadan kaynaklı bacadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu.

Öğrenciler hızla tahliye edilerek olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede ve büyümeden söndürüldü.

Yangından etkilenen veya yaralanan olmazken çatıda küçük çaplı hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE BİR OKULDA SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLA ÇATIDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.