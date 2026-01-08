Çınar'da sobadan çıkan kıvılcık okul çatısını tutuşturdu — Yangın büyümeden söndürüldü

Diyarbakır Çınar'daki Beşpınar İlkokulu'nda sobadan çıkan kıvılcım çatıda yangın çıkardı; öğrenciler tahliye edildi, ekipler kısa sürede müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:44
Çınar'da sobadan çıkan kıvılcık okul çatısını tutuşturdu — Yangın büyümeden söndürüldü

Çınar'da sobadan çıkan kıvılcık okul çatısını tutuşturdu

Beşpınar İlkokulu'nda kısa sürede müdahale edildi

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Beşpınar Mahallesi'nde bulunan Beşpınar İlkokulu'nda sobadan kaynaklı bacadan çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu.

Öğrenciler hızla tahliye edilerek olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede ve büyümeden söndürüldü.

Yangından etkilenen veya yaralanan olmazken çatıda küçük çaplı hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE BİR OKULDA SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLA ÇATIDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN...

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE BİR OKULDA SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLA ÇATIDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

DİYARBAKIR'IN ÇINAR İLÇESİNDE BİR OKULDA SOBADAN ÇIKAN KIVILCIMLA ÇATIDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Keçiören'de Kontrolden Çıkan Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi
2
Bursa'da Lodos Dehşeti: Lüks Sitenin 5 Cam Balkonu Uçtu
3
Elazığ 2025 Güvenlik Bilançosu: Suç Oranları Düştü, 41,6 Milyon TL Ceza
4
İnegöl'de kereste fabrikasında elektrik çarpması: Mahmut Memiş(32) yaşamını yitirdi
5
Gaziantep'te 5 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Gemlik'te şiddetli fırtına: Deniz kara ile birleşti, tekneler battı
7
Bursa'da Fırtına Çatıları Uçurdu; Karavan ve Motorlar Devrildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları