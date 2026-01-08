Bursa İnegöl'de Sel: Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda Veliler Banklardan Köprü Kurdu

İnegöl Mahmudiye Mahallesi'ndeki Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu bahçesi sağanakta göle döndü; veliler öğrencileri çıkarmak için banklardan köprü kurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:14
Bursa İnegöl'de Sel: Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda Veliler Banklardan Köprü Kurdu

Bursa İnegöl'de sağanak hayatı felç etti

Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu bahçesi yoğun yağış sonucu suyla doldu. Okul çevresinde oluşan su birikintileri, eğitim ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Veliler öğrencileri banklarla güvenli şekilde tahliye etti

Su basan okulda öğrencileri ve velileri güvenli alana çıkarmak isteyen aileler, okul bahçesindeki bankları sıraya dizerek bir köprü oluşturdu. Oluşturulan bu geçit sayesinde öğrenciler taşkından etkilenmeden okuldan çıkarıldı.

Olay yerindeki veliler tepki göstererek, "Burayı yetkililer neden görmüyor" dedi. Bazı veliler ise "Sankı bize sırat köprüsü yapmışlar." ifadelerini kullandı.

Fırtına ve sağanak nedeniyle bölgede yaşamın zorlaştığı, ailelerin yetkililerden çözüm ve önlem beklediği bildirildi.

