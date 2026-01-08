Avcılar'da Fırtına Dehşeti: İş Yerinin Çatısı Uçtu — Görüntüler Kamerada

Avcılar'da şiddetli fırtına sırasında E-5 yan yolundaki bir iş yerinin çatısından parçalar uçtu; olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:35
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:41
Avcılar'da fırtına sırasında iş yerinin çatısı uçtu

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Avcılar’da etkili olan şiddetli fırtına sırasında bir iş yerinin çatısından parçaların uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Cihangir Mahallesinde, saat 09.50 sıralarında E-5 yan yol üzerindeki iş yerinin çatısından parçalar koparak çevreye savruldu.

Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara yol açtı. Olayın gerçekleştiği anlar ve çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçma görüntüleri saniye saniye kayda alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çatının uçma anını ve sonrasında yaşanan paniği net şekilde gösteriyor.

