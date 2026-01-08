Avcılar'da Fırtına Dehşeti: İş Yerinin Çatısı Uçtu — Görüntüler Kamerada

Avcılar'da fırtına sırasında iş yerinin çatısı uçtu
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı
İstanbul Avcılar’da etkili olan şiddetli fırtına sırasında bir iş yerinin çatısından parçaların uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar Cihangir Mahallesinde, saat 09.50 sıralarında E-5 yan yol üzerindeki iş yerinin çatısından parçalar koparak çevreye savruldu.
Çatıdan uçan parçalar, çevredeki iş yerlerinin camlarına çarparak büyük hasara yol açtı. Olayın gerçekleştiği anlar ve çevrede bulunan vatandaşların panikle kaçma görüntüleri saniye saniye kayda alındı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, çatının uçma anını ve sonrasında yaşanan paniği net şekilde gösteriyor.
İSTANBUL AVCILAR'DA ŞİDDETLİ FIRTINADA BİR İŞ YERİNİN ÇATISINDAN PARÇALARIN UÇMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE, UÇMA ANI VE VATANDAŞLARIN PANİKLE KAÇMA ANI GÖRÜLÜYOR.