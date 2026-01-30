Sakarya Akyazı'da Trafo Yangını: Patlama Mahalleyi Tedirgin Etti

Sakarya Akyazı'da trafoda çıkan yangına müdahale sırasında meydana gelen patlama mahallede paniğe yol açtı; anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:46
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Süleyman Paşa Mahallesi Akminare Camii mevkiinde bulunan trafoda, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken trafo ağır hasar aldı. Ekiplerin yangına müdahale ettiği esnada trafoda yaşanan patlama ise mahallede paniğe neden oldu.

Olay anı vatandaş kamerasında

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde trafodan yükselen dumanlar, ekiplerin müdahalesi ve müdahale esnasında trafoda gerçekleşen patlama yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

